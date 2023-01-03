Muğla'da belediyeden üniversite öğrencilerine çorba ikramı

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MUĞLA (AA) - Menteşe Belediyesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Meslek Yüksekokulunda her sabah sıcak çorba dağıtımı yapıyor.

Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, gazetecilere yaptığı açıklamada, uygulamanın her eğitim öğretim yılında yapıldığını söyledi.

Aş evinde özenle ve titizlikle hazırlanan çorbaları ikram araçlarıyla yüksekokula ulaştırdıklarını belirten Gümüş, oradan da öğrencilere servis ettiklerini kaydetti.

Tarhana, domates, mercimek gibi her gün farklı çorbalar ikram ettiklerini vurgulayan Gümüş, "Biz bu uygulamamızı belediye kurulduğu günden bu yana yapıyoruz. Aşevimizde her sabah erken saatlerde çorbalarımız özenle hazırlanıyor ve üniversite öğrencilerimize ulaştırılıyor. Haftanın beş günü farklı çorba çıkıyor. Özellikle soğuk kış aylarında sabahın erken saatlerinde derse giden öğrencilerimizin biraz olsun içini ısıtmak bizleri mutlu ediyor. " dedi.

Gümüş, uygulamanın nisan ayına kadar devam edeceğini kaydetti.

Öğrencilerin uygulamadan çok memnun olduğunu aktaran Gümüş, "Onlara kapımız her zaman açık. Bizler onların buradaki aileleri sayılırız. Menteşe Belediyesi olarak asli görevlerimizin yanında sosyal projeler ile insana dokunan hizmetler üretmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Gümüş, her sabah 500 öğrenciye sıcak çorba ikramında bulunduklarını dile getirdi.



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