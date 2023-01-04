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Muğla'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

AA

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, hakkında 10 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Muğla'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde, hakkında 10 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Fethiye Jandarma Suç Araştırma (JASAT) timi ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda, hakkında "silahlı tehdit" suçundan 10 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Ç, Eldirek Mahallesi'nde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Firari hükümlü, jandarmadaki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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