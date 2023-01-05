Seydikemer Süt Sığırcılığı İhtisas OSB'nin yapılacağı arazi satın alındı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Seydikemer ilçesinde kurulacak Tarıma Dayalı Süt Sığırcılığı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) inşa edileceği 1143 dekar arazinin satın alındığı bildirildi.



Vali Orhan Tavlı başkanlığında, Muğla Ticaret Borsası'nda gerçekleştirilen toplantıda, müteşebbis heyet tarafından satın alma sürecine ilişkin değerlendirmeler yapıldı.

Toplantıda, Çobanisa Mahallesi'nde 400 milyon lira yatırımla kurulacak sanayi bölgesinin inşa edileceği 1143 dekar arazinin, tüzel kişilik tarafından satın alındığı belirtildi. Sonraki aşamada ise haritaların çıkarılacağı, zemin etüdünün tamamlanacağı ve projenin imar planının hazırlanacağı kaydedildi.

40 bin büyükbaş hayvan kapasitesinde olacak OSB'nin 2 bin 500 kişiye istihdam sağlaması bekleniyor.

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