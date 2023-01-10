Muğla ilçelerinde mahkum ve hükümlüler için "Kitap İyileştirir" kampanyası başlatıldı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ve Bodrum ilçesinde "Kitap İyileştirir" sloganıyla Ceza İnfaz Kurumu Kütüphaneleri için kitap bağış kampanyası başlatıldı.

Fethiye ilçesindeki alışveriş merkezinde düzenlenen kampanyaya, Fethiye Kaymakamı Yusuf İzzet Karaman, Fethiye Cumhuriyet Başsavcısı Günşafak Karartı, hakim, savcı ve adliye personeli, öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.

Kaymakam Karaman, yaptığı konuşmada, kitap okumanın insanın ufkunu geliştirdiğini, herkesin muhakkak boş zamanlarını kitap okuyarak değerlendirmesi gerektiğini söyledi.

Karaman, kampanyaya kamu kurumları ve ilçe halkı olarak destek vereceklerini kaydetti.

Başsavcı Karartı ise kampanyanın 15 Şubat'a kadar devam edeceğini bildirdi.

- Bodrum

Bodrum ilçesinde hem Bodrum Adliyesi hem de bir alışveriş merkezinde kitap bağışı için stant açıldı.

Adliye'deki stantı Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, Bodrum Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Dalak, Ağır Ceza Mahkemesi ve Adalet Komisyonu Başkanı Engin Koç, Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı İlknur Ülküm Seferoğlu ziyaret etti.

İlçede geçen yıl yaklaşık 3 bin 500 kitabın toplandığı belirtilirken, bu yıl 3 bin 500'ün üzerinde kitap bağışı hedeflendi.

Projenin önemine değinen Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, "Çok iyi düşünülmüş ve iyi hazırlanmış bir proje. Mahkumiyetleri süresince vatandaşlarımızın hem kitap okuma alışkanlıklarını artırmak, hem entelektüel bilgi birikimlerini arttırmak ve de mahkumiyet sonrası sosyal hayata daha hızlı dönmeleri için bir proje. Geçen yıl 1'incisi düzenlenmişti, bu yıl ikincisi düzenleniyor ve projenin destekçisiyiz." diye konuştu.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Dalak da vatandaşların hem Bodrum Adliyesi hem de kentte bir alışveriş merkezinde kurulan stantlara kitap bağışı yapabileceğini dile getirdi.













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