Muğla'da oto yıkımada yangın çıkan araçta hasar oluştu

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Menteşe ilçesinde oto yıkamadaki bir araçta çıkan yangın, itfaiye ekibince söndürüldü.

Menteşe Sanayi Sitesi'ndeki bir oto yıkamacıda bulunan 35 DRR 35 plakalı otomobilde yıkama ve temizlik çalışması sırasında yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekibi sevk edildi.



İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangın, araçta hasara neden oldu.



Yangının, otomobilin elektrik aksamından çıktığı belirlendi.

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