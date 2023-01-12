Fethiye'de yenilenen 1954 model cip, turizm polisinin hizmetine verildi

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde bakımı yapılıp yenilenen 1954 model cip, turizm polisi tarafından kullanılmaya başlandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğünce, 1954 Model Willys marka araç gerekli bakımları yapılıp yenilendi.

Turizm polisine tahsis edilen araç hizmete sunuldu.

Beşkaza Meydanı'na tanıtılan araçla bazı vatandaşlar fotoğraf çektirdi.



Aracın, özellikle turistlerin yoğun bulunduğu kent merkezinde ve sahil bandında kullanılacağı belirtildi.

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