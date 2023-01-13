Muğla'da turizm değerlendirme toplantısı yapıldı

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MUĞLA (AA) - Muğla'da Türkiye Yüzyılında turizm verimliliğini artırarak kentin turizmin parlayan yıldızı olmasını sağlayacak projelerin görüşüldüğü turizm değerlendirme toplantısı yapıldı.

Muğla Valisi Orhan Tavlı başkanlığında bir otelde gerçekleşen toplantıda Muğla Valiliği Avrupa Birliği ve Proje ofisinden Dr. Buket Ballıel Ünal, gastronomi turizmi ve spor turizmi konularında sunum yaptı.

Muğla'nın antik çağlardan bu güne şifa merkezi olduğunun belirtildiği toplantıda asırlık yemek kültürünün gelen misafirlere tanıtılması ve dört mevsim spor dört mevsim turizm mottosu ile başlatılan spor turizmi çalışmaları anlatılarak istişare edildi.

Muğla Valiliği Avrupa Birliği ve Proje ofisinden Dr. Çiğdem Demirci ise sağlık turizmi konusunda yapılan çalışmaları ve işbirliği imkanlarını anlattı.

Toplantıda yaptığı konuşmada Muğla'nın turizm potansiyelinin geliştirilmesi konusunda yapılan çalışmaların sektör devlet işbirliğinde ivme kazandığını belirten Muğla Valisi Orhan Tavlı, Ege ile Akdeniz'in buluştuğu muhteşem doğası, tarihi ve kültürel zenginliği ile öne çıkan Muğla'da, kıyı turizminin yanında alternatif turizm türlerinde eşsiz imkanlara sahip olduğunu söyledi.

Sektör temsilcilerinin de sorun, talep ve beklentilerini anlattıkları toplantıda 2022 yılının değerlendirmesi yapıldı. Önümüzdeki yıllarda ve Türkiye yüzyılında izlenecek turizm stratejileri konusunda istişarelerde bulunuldu.

Toplantıya, Vali Yardımcısı Murat Sarı, Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Toprak, Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, Gençlik ve Spor Müdürü Musa Kazım Açıkbaş, İl Sağlık Müdür Vekili ve Halk Sağlığı Başkanı Dr. Eriş Başaran Akça ile turizm sektöründe görev yapan genel müdürler katıldı.





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