Muğla'da kumar oynayan 35 kişiye 141 bin 925 lira ceza verildi

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde iş yerine yapılan baskında kumar oynadığı belirlenen 35 kişiye 141 bin 925 lira ceza uygulandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Karaçulha Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı'nda kumar oynatıldığını belirlediği iş yerine baskın yaptı.

Ekiplerce, iş yerlerinde kumar oynadığı tespit edilen 35 kişiye 141 bin 925 lira ceza kesildi.

Öte yandan, kumar oynanması için yer ve imkan sağladığı öne sürülen iki kişi hakkında adli işlem başlatılırken iş yeri de ekiplerce mühürlendi.

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