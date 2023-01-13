Muğla'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Milas ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, T.Ç'nin uyuşturucu madde bulunduğu ve ilçede bulunduğunu belirledi.

Takibe alınan şüphelinin aracı ve evinde arama yapan ekipler, bir miktar uyuşturucu, uyuşturucu kullanma aparatı ve hassas terazi ele geçirildi.

Zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor. ​​​​​​​

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.