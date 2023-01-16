Marmaris'te çevre gönüllüleri sahil temizliği yaptı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde çevre gönüllüleri, sahildeki atıkları topladı.
Marmaris Belediyesinin desteğiyle Uzunyalı Sahili'nde gerçekleştirilen "Marmaris Her Zaman Temiz Kalsın" etkinliğine 60 kadar gönüllü katıldı. 3,5 kilometrelik sahil boyunca temizlik yapan çevreciler, yaklaşık 15 ton atık topladı.
Belediyenin temizlik görevlilerince 6 traktöre yüklenen atıklar, çöp depolama tesisine götürüldü.
Marmaris Doğa Gönüllüleri Derneği üyelerinden Sinan Ünsal, gazetecilere, Marmaris'in sadece turizm sezonunda değil her mevsim temiz kalmasını istediklerini söyledi.
Etkinlikle çevre temizliğinin önemine dikkati çekmek istediklerini dile getiren Ünsal, kendilerine destek veren dernek üyelerine, gönüllülere ve Marmaris Belediyesine teşekkür etti.