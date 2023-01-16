Bodrum'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçede uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen A.C.S'nin evine operasyon düzenledi.

Adreste yapılan aramada 3 kilogram esrar ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.C.S, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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