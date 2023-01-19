Şampiyon motosikletçi Aykut Kızıltan'dan Bodrum Belediye Başkanı Aras'a ziyaret

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MUĞLA (AA) - Türkiye Motosiklet Federasyonu'nun 2022 sezonunda düzenlediği Enduro ve Süper Enduro yarışlarında şampiyonluklar elde eden sporcu Aykut Kızıltan, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ı makamında ziyaret etti.

Bodrum Motosiklet Spor Kulübü sporcusu Kızıltan, Bergama-Kartepe-Ankara-Kayseri ayaklarında birincilikler elde etti.

Genel toplamda 80 puanla grubunda şampiyonluk kazanan sporcu, başarısını Süper Enduro'da da İstanbul-Mersin-İzmir-Kocaeli-Bursa'da düzenlenen yarışlarda elde ettiği birinciliklerle sürdürdü. Toplamda kendi grubunda ve genel klasmanda elde ettiği derecelerle 9 yarıştan 16 kupa ile dönen Kızıltan, 2022 Enduro ve Süper Enduro yarışlarında kendi grubunda şampiyon oldu.

Kızıltan, galibiyetlerini kutlamak ve mutluluğunu paylaşmak üzere kupalarıyla Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ı ziyaret etti. Ziyarete Bodrum Motosiklet Kulübü Başkanı Cevdet Erçik ve yönetim kurulu üyeleri de katıldı.

Sporcu Aykut Kızıltan hedefinin yurt dışındaki yarışlara da katılarak Türkiye'yi ve Bodrum'u daha çok kişiye tanıtmak olduğunu, bu hedefler doğrultusunda ilerlemek için sponsorlukların önem taşıdığını belirtti.

Başkan Aras, spor ve sporculara destek verilmesi gerektiğinin önemine dikkati çekerek, ilçeye büyük gurur yaşatan Aykut Kızıltan'a plaket verdi.

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