1207 Antalyaspor Kadın FK'nin kampına çağrılan Eylül'ün hedefi milli forma

Kolesterolü düşürerek kalbi saat gibi çalıştırıyor! Uzmanların mutlaka tüketin dediği kalp ve damar sağlığına iyi gelen besinler

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MUĞLA (AA) - SEBİHA ARSLAN - Kadınlar 3. Ligi takımlarından Muğla Atletikspor Kulübü futbolcusuyken gösterdiği performansla Süper Lig ekiplerinden 1207 Antalyaspor FK'nin dikkatini çekerek kampa davet edilen 18 yaşındaki futbolcu Eylül Yiğit, milli formayı giymenin hayalini kuruyor.

Muğla'nın Datça ilçesinde yaşayan Eylül, AA muhabirine, Kadınlar Süper Ligi takımlarından 1207 Antalyaspor Kadın FK'nin Antalya'da devam eden kampına davet edildiğini söyledi.

Takımla antrenmanlara başlayacağını belirten Eylül, futbola çocukluğunda merak sardığını kaydetti.

Bu spora olan merakı nedeniyle kendi akranlarından futbol oynayacak kimse bulamadığı için de mahallesindeki erkek arkadaşlarıyla futbol oynadığını vurgulayan Eylül, "Kendimi bu şekilde geliştirdim. Çevremde 'kızdan futbolcu mu olur?' eleştirilerine rağmen tutkumdan vazgeçmedim." dedi.

Bodrumspor Başkanı Rıza Karakaya'nın ve bir dönem Bodrumspor ve Milasspor'da profesyonel futbol oynayan eniştesi Nevruz Gürler'in desteği ile futbola devam ettiğini anlatan Eylül, Kadınlar 3. Ligi takımlarından Muğla Atletikspor Kulübü ile imzaladığı sözleşme ile profesyonel olduğunu aktardı.





- Yeni hedef milli takım

Maçlarda göz dolduran performansı ile Kadınlar Süper Ligi ekiplerinden 1207 Antalyaspor Kadın FK'nin dikkatini çektiğini kaydeden Eylül, aldığı davetle bu takımın Antalya'daki kampına dahil olduğunu bildirdi.

Amerikalı kadın futbol yıldızı Alex Morgan'ı örnek aldığını kaydeden Eylül, "Çocukluğumda mahalle arasında erkek arkadaşlarımla başladığım futbol kariyerimde Kadınlar Süper Ligi'ne kadar yükselmenin sevincini yaşıyorum. Şimdiki hedefim ise milli formayı terletmek." diye konuştu.

Taraftarı olduğu Beşiktaş'ın formasını giymenin bir diğer hayali olduğunu belirten Eylül, "Bildiğim kadarıyla Muğla'nın Süper Lig'deki tek kadın futbolcusuyum. Kimse hayallerinden vazgeçmesin. Başarı hikayemle örnek olmak istiyorum. Kadınlar her işin üstesinden gelebilir." ifadelerini kullandı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.