Marmaris'te helikopter destekli trafik denetimi yapıldı

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MUĞLA (AA) - Marmaris ilçesinde, jandarma ekiplerince gerçekleştirilen helikopter destekli trafik denetiminde 6 sürücüye 3604 lira ceza kesildi.

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, trafik kazalarından kaynaklanan ölüm ve yaralanmaları en aza indirmek, sürücülerdeki "algılanan yakalanma hissini" sürekli hale getirerek trafik kurallarına uymalarını sağlamak amacıyla Marmaris-Bozburun kara yolunda helikopterle denetim yaptı.

Kontrollerde kural ihlali yaptığı belirlenen sürücüler kara ekiplerine bildiriliyor. Bu kapsamda uygulama noktalarında 55 araç denetlendi.​​​​​​​ Kural ihlali yapan 6 araç sürücüsüne 3604 lira ceza yazıldı.

Vatandaşların trafikte güvenli seyahat edebilmeleri için İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında yürütülen çalışmaların süreceği bildirildi.

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