Muğla'da kaçak içki operasyonunda 2 kişi yakalandı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Ula ilçesinde kaçak içki operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak içki üretildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Karabörtlen Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, K.G. ve E.G'yi yakaladı.

İkametlerde yapılan aramada, alkol damıtma düzeneği, 64 litre sahte rakı, 52 litre etil alkol, 13 litre sahte viski, 6 alkol kiti, 8 alkol damıtma derece aparatı, ruhsatsız av tüfeği ve kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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