Muğla'da aranan hükümlü yakalandı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Milas ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.

İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timleri tarafından, aranan kişilerin yakalanması amacıyla Boğaziçi Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda "Uyuşturucu madde ticareti yapma ve sağlama" suçundan 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.Ç. yakalandı.

Adliyeye sevk edilen hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

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