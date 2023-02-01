58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'na doğru

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MUĞLA (AA) - Türkiye Bisiklet Federasyonu Asbaşkanı Bahattin Akyön, Muğla Valisi Orhan Tavlı'yı ziyaret etti.

Ziyarette Akyön'e Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Baş Raportörü Baki İlgün, Muğla Gençlik ve Spor Müdürü Kazım Açıkbaş ile Türkiye Bisiklet Federasyonu Muğla Temsilcisi İlker Cömert de yer aldı.

Akyön, bu sene 58'incisi gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu hakkında Vali Tavlı'ya bilgi verdi.

Geçtiğimiz yıl Bodrum'dan start alan tura destekleri nedeniyle Tavlı'ya teşekkür plaketi veren Akyön, bu sene 8 etaplık turun 4 etabının Muğla'dan geçeceğini söyledi.

Muğla'nın tarihi ve kültürel yapısı ile turda önemli bir yere sahip olduğunu belirten Akyön, "Bu yıl da tedbirlerin alınacağına inanıyoruz. Zaten Muğla halkı da tura ilgi gösteren, bisikleti seven bir vizyona sahip. Cumhurbaşkanlığımızın ismini taşıyan bu yarışın 58'incisinin güzel görüntülerle gerçekleşmesini diliyoruz." dedi.

Türkiye Bisiklet Federasyon'nun Muğla'ya gösterdiği ilgi ve verdiği destekler nedeni ile memnuniyetini dile getiren Vali Tavlı da geçen yıl canlı yayınlarla dünya genelinde milyonlarca insanın evine giren organizasyonun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan himayesinde gerçekleştiğini hatırlattı.

Turun, Muğla ve ilçelerinin tanıtılması açısından da önemli olduğuna dikkati çeken Tavlı, "Bu sene bir etabın Babadağ'da son bulması, Fethiye, Marmaris, Bodrum gibi dünyanın göz bebeği destinasyonlarımızdan geçecek olması bizler için çok kıymetli." diye konuştu.

Vali Tavlı, turun, sorunsuz bir şekilde tamamlanması için de kent genelinde gerekli tüm tedbirlerin alınacağını dile getirdi.





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