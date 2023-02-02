Muğla'da firari hükümlü yakalandı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.



İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timleri tarafından, aranan kişilerin yakalanması amacıyla Çiftlik Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda 7 ayrı suçtan 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.R.Y. yakalandı.

Firari hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

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