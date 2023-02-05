Muğla'da kar nedeniyle yolda mahsur kalan 12 kişi kurtarıldı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Menteşe ilçesinde kar nedeniyle araçlarıyla yolda mahsur kalan 12 kişi, ekiplerce kurtarılarak kent merkezine ulaştırıldı.

Kentte gece saatlerinde başlayan ve yüksek kesimlerde etkili olan kar, ulaşımda aksamalara yol açtı.

Göktepe-Menteşe kara yolunun Özlüce mevkisinde, kar yağışının ardından 5 araç yolda kaldı. Araçlardakilerin yardım çağrısı üzerine bölgeye jandarma ve Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri sevk edildi.

Kara yolunu temizleyen ekipler, araçlarında mahsur kalan 12 kişinin güvenle şehir merkezine ulaşmalarını sağladı.

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