Hatay ve Adana'da ölü sayısı ve hasar durumu

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MUĞLA (AA) - Marmaris'te 11-12 Şubat'ta düzenlenmesi planlanan MIYC Kış Trofesi 2. Ayak Yarışları, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ili etkileyen 7,7 büyüklüğündeki deprem nedeniyle ertelendi.

Marmaris Uluslararası Yat Kulübünden (MIYC) yapılan açıklamada, "11-12 Şubat tarihlerinde gerçekleştirmeyi planladığımız MIYC Kış Trofesi 2. Ayak Yat Yarışları, ülkemizde meydana gelen deprem felaketi sebebi ile ertelenmiştir. Yarışın yapılacağı tarih daha sonra ilan edilecektir. Tüm Türkiye'nin başı sağ olsun." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır, yaralılara acil şifalar dilendi.

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