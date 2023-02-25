Muğla'da depremzede öğrencilere bisiklet hediye edildi

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MUĞLA (AA) - Muğla’nın Dalaman ilçesinde depremzede öğrencilere bisiklet hediye edildi.

Dalaman Kaymakamı Mesut Yakuta, Belediye Başkanı Muhammet Karakuş ile Dalaman Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nü ziyaret etti.

Kaymakam Yakuta ve beraberindekiler, Dalaman Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü kursiyerleri tarafından yapılan uyku tulumu, battaniye, atkı, bere, oyuncak şal üretimini inceledi.

Mehmet Akif Ersoy İlkokulu ve Dalaman Anaokuluna nakil edilen öğrencileri de okullarında ziyaret eden Kaymakam, sınıfları gezerek öğrencilerle yakından ilgilendi.

Dalaman'da yaşayan hayırsever vatandaşlar tarafından alınan 20 bisiklet, Dalaman Anaokulunda bulunan öğrencilere hediye edildi.

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