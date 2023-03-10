Bodrumspor, Çaykur Rizespor maçında üç puanı hedefliyor

MUĞLA (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında 12 Mart Pazar günü sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak Bodrumspor galibiyete odaklandı.

Yalıçiftlik Tesisleri'nde teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde maçın hazırlıklarını sürdüren Bodrumspor'da, sakatlıklarından dolayı Erkan Değişmez, Aminu Umar, Dever Orgill, Yekta Kurtuluş ve yeni transferlerden Burak Öksüz'ün Çaykur Rize karşısında oynayamayacağı belirtildi.

Ligde 9 günde çıktığı 3 maçtan 2 mağlubiyet 1 galibiyet alan yeşil-beyazlı ekip, çıkış yakalamak ve play-off şansını sürdürmek için Çaykur Rizespor karşısına çıkacak.

Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, Çaykur Rizespor maçının önemli olduğunu söyledi.

Lig'in ikiye bölündüğüne dikkati çeken Taşdemir, şöyle konuştu:

"İlk 10 takım play-off mücadelesi, diğer takımlardan 5-6 tanesi de düşmeme mücadelesi veriyor. İki takımın çekilmesinden sonra ligin atmosferi çok daha farklılaştı. Maç oynanmadan 6 puan alacak takımlar var. Bunlar ligin dengesini altüst etti. Ligde 10 takımın play-off şansı var. İçlerinde biz de varız, şansımız var. Tabii kalamama durumumuz da var ki bu bir gerçek. Play-off için elimizde ne geliyorsa sonuna kadar yapmaya devam edeceğiz."

Sakat oyuncuların durumuna değinen Taşdemir, "Oyuncularımızın sakatlığı devam ederse biraz zorlanabiliriz." ifadesini kullandı.

Bodrumsporlu oyuncu Hakan Özmert ise takımda aile ortamı olduğuna değinerek, "Burada takım birlikteliği çok fazla ön planda, dolayısıyla böyle bir takımda olduğum için mutluyum. Bu hafta Çaykur Rizespor maçı var. Kazanırız diye umut ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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