Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Fethiye Narkotik Büro Amirliği ekiplerince ilçede günübirlik villa kiralayan K.K. ve Y.Ç'nin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

Uyuşturucu satışı sırasında suçüstü yakalanan şüphelilerin adresinde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu, sentetik ecza ile hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan K.K. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, Y.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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