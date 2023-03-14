"4. TYBA Yacht Charter Show D-Marin Göcek" Fethiye'de yapılacak

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MUĞLA (AA) - Tüm Yat İşletmecileri, Yatırımcıları, Broker ve Acenteleri Derneği (TYBA) ile D-Marin Göcek Marina işbirliğinde bu yıl dördüncüsü yapılacak TYBA Yacht Charter Show D-Marin Göcek, 5-9 Mayıs'ta Muğla’nın Fethiye ilçesinde gerçekleştirilecek.

TYBA Başkan Yardımcısı ve Komite Başkanı Selhan Cengiz, D-Marin Göcek Marina'da düzenlenen basın toplantısında, yat turizminde, ülkelerde karar verici mekanizmalarda bulunan birçok insanın ağırlandığını söyledi.

Gerçekleştirilecek etkinliğin amacının Türkiye'nin önde gelen seçkin, güzel teknelerini yurt içi ve dışından gelecek broker ve acentelerle paylaşmak olduğunu vurgulayan Cengiz, "Geçen yıl etkinliğe 23 ülkeden 45'i yabancı 300 broker katılmıştı. Bu yıl sayının daha da artacağını ve özellikle yabancı katılımcı sayısının 100'ü bulacağını düşünüyoruz. Bu çok önemli, çünkü ülkemizin tanıtımına direkt faydası var. Katılan her broker, kendi ülkesine gittiğinde bizim teknelerimizi anlatacak. Misafirlerine ve müşterilerine bizim teknelerimizde tatil yapmasını teşvik edecek ve pazarlayacak." dedi.

TYBA Başkanı Güneş Aysun ise sektörde standartları yükseltmek ve Türkiye yat turizmi tanıtımına fayda sağlamak için mücadele ettiklerini dile getirdi.

İngiltere, İspanya gibi pek çok ülkede sektör etkinliklerine katıldıklarını belirten Aysun, sektörün içerisinde sağlıklı bir rekabet olması için gerekli çalışmaları yaptıklarını kaydetti.

Aysun, ilk defa bu yıl yat kiralama kontratı hazırladıklarını ve hizmeti online olarak üyelerin kullanımına sunduklarını anlattı.

Akdeniz yat turizminin önemli organizasyonlarından kabul edilen etkinlikte, uluslararası yat kiralama firmalarının ve Türk firmalarının, yerli ve yabancı teknelerle bir araya gelerek iş hacimlerinin karşılıklı olarak çoğaltılması hedefleniyor.

Toplantıya, Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Çıralı ile D-Marin Göcek Marina Müdürü Bora Ergezgin de katıldı.





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