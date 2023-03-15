Rodos Adası'ndan depremzedeler için tıbbi malzeme gönderildi

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MUĞLA (AA) - Oniki Adalar Eczacılar Odası üyeleri, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği bölgeler için feribotla tıbbi yardım malzemesi gönderdi.

Oniki Adalar Eczacılar Odası tarafından hazırlanan tıbbi yardım kolileri, Rodos Başkonsolosluğu desteğiyle Kartepe feribotu ile Rodos Adası'ndan Muğla'nın Marmaris ilçesine getirildi.

Marmaris İlçe Sağlık Müdürü Dr. İmran İnce ve görevlilerce karşılanan koliler incelendi.

İlaç, bebek maması, hijyen malzemesi gibi ürünlerden oluşan 80 koli, Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü görevlilerince kamyona yüklendi.

Listelenmiş malzemelerin, ilçe sağlık müdürlüğü koordinasyonunda deprem bölgesine ulaştırılacağı bildirildi.

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