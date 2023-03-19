Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı yakalandı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Dalaman ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Dalaman Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.

İlçedeki iki adrese düzenlenen operasyonda 6 zanlı gözaltına alındı.



Şüphelilerin üst aramasında kokain, esrar ve sentetik uyuşturucu ele geçirildi.



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