AK Parti Muğla Milletvekili Adayı Mete, seçim çalışmasını Dalaman ve Ortaca'da sürdürdü

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MUĞLA (AA) - AK Parti Muğla Milletvekili Adayı Kadem Mete, 14 Mayıs seçimleri için çalışmalarına Dalaman ve Ortaca'da devam etti.

Mete, yürüttüğü seçim çalışması programı çerçevesinde esnaf, sivil toplum kuruluşları, oda başkanları, taziye ziyaretleri gerçekleştirdi.

Partisinin Dalaman ilçe başkanlığını ziyaret eden Mete, AK Parti'nin Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşu olduğunu, milyonlarca üyesi ile gönül bağı olduğunu söyledi.

Mete, Muğla teşkilatının fedakarca çalıştığını ve bununla da her zaman gurur duyduğunu seçimlerden de zaferle ve rekorla çıkacaklarına inancının tam olduğunu kaydetti.

Sırasıyla, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şevket Takar, Dalaman Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kooperatifi Başkanı Üzeyir Gökmen, Dalaman Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mehmet Karataş, Dalaman Havaalanı Taksi Kooperatifi Başkanı Nazmi Çalış, Dalaman Ziraat Odası Başkanı Aydın Çepel, Dalaman İş Adamları Derneği Ercan Kaynar'ı ziyaret eden Mete, başkanlar ve üyelerin taleplerini dinledi.

Mete, esnaf ziyareti de gerçekleştirdikten sonra Dalaman Belediyesindeki birimleri ziyaret ederek çalışanlarla tokalaştı kolaylıklar diledi. Dalaman Belediye Başkanı Muhammet Karakuş, Mete'ye ziyareti anısına hediye takdim etti.

Dalaman Havalimanına geçen Mete, yurtdışından gelen vatandaşların oy verdikleri sandık kurulunu ziyaret ederek kolaylıklar diledi.

Dalaman programının ardından Ortaca'ya geçen Mete, Ahmet Ayhan'ın ailesine taziye ziyaretinde bulunup AK Parti kurucularından Nurettin Gümüş'ü evinde ziyaret ederek hasbihal etti.

Eğitim-Bir-Sen Ortaca Temsilciliğini de ziyaret eden Mete, başkan ve üyelerle sohbet etti.

Ortaca Belediyesi'ni ziyaret eden Mete, Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir'le birlikte sohbet edip hasbihal etti.

Mete, Başkan Uzundemir’le birlikte Eski Ortaca Belediye Başkanı Merhum Salih Özdemir'in eşi Muazzez Özdemir'e taziye ziyareti gerçekleştirdi.

Mete'ye, Dalaman ve Ortaca programında, AK Parti Muğla Milletvekili Adayı Hakan Fevzi İlhan, Dalaman Belediye Başkanı Muhammet Karakuş, Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir, AK Parti İlçe Başkanı Şefik Oğuz, Ortaca AK Parti İlçe Başkanı Burak Kaplan, AK Parti Muğla İl Başkan Yardmıcısı Osman Pala ve teşkilat mensupları eşlik etti.

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