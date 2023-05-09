Bodrum'da 22 düzensiz göçmen yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 22 düzensiz göçmen yakalandı.

Akyarlar Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Aspat mevkiindeki kayalık sahilde yaptığı devriye sırasında, yasadışı yollarla yurt dışına çıkış yapmaya çalışan düzensiz göçmenlerin olduğunu tespit etti.

Ekipler 16 Filistin, 5 Mısır ve 1 Suriye uyruklu 22 düzensiz göçmeni yakaladı.

Göçmenlerin işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.