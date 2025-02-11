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        Muğla'da Cumhur İttifakı yerel yönetim toplantısı yapıldı

        AK Parti ve MHP Muğla teşkilatları, "Cumhur İttifakı Yerel Yönetimler İştişare ve Değerlendirme" toplantısında bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2025 - 17:39 Güncelleme: 11.02.2025 - 17:42
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        Muğla'da Cumhur İttifakı yerel yönetim toplantısı yapıldı
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        AK Parti ve MHP Muğla teşkilatları, "Cumhur İttifakı Yerel Yönetimler İştişare ve Değerlendirme" toplantısında bir araya geldi.

        Tarım ve Orman Müdürlüğü Salonu'nda düzenlenen toplantıda, AK Partili ve MHP’li ilçe başkanları, belediye meclis üyeleri ve ittifakın yerel yönetim temsilcileri buluştu.

        Toplantıda, Muğla’nın çeşitli ilçelerindeki hizmetlerin daha etkin planlanması, karşılaşılan sorunların çözümü ve ittifakın ortak stratejilerinin belirlenmesi konuları ele alındı.

        AK Parti İl Başkanı Haluk Laçin, toplantıda yaptığı açıklamada, Cumhur İttifakı’nın güçlü ve tecrübeli bir kadroya sahip olduğunu söyledi.

        Muhalefetin amacının yalnızca eleştirmek değil, iktidarı çalıştırmak ve kamuoyunu bilgilendirmek olduğuna dikkat çeken Laçin, yerel yönetimlerde yapılan hataları gündeme getirmeye devam edeceklerini kaydetti.

        Muğla’daki imar planı eksiklikleri ve bürokratik engellerin büyük bir sorun teşkil ettiğini belirten Laçin, bu konuda Çevre, Sağlık ve Turizm Bakanlıkları ile temaslarda bulunduklarını ifade etti.

        Muğla'nın turizm, madencilik ve tarım alanında önemli bir potansiyele sahip olduğunu anlatan Laçin, plansız hareket edilmesi durumunda gelecekte büyük sorunlarla karşılaşılabileceğini kaydetti.

        Ankara temaslarında gündeme gelen bir diğer önemli konunun halk plajları olduğunu aktaran Laçin, ilgili bakanlıkların bu konuda düzenlemeler yaptığını ve yakın zamanda Muğlalıları sevindirecek gelişmelerin olacağını dile getirdi.

        Belediyelerin en büyük sorunlarından birinin SGK’ya olan borçları olduğunu dile getiren Laçin, CHP’li belediyelerin ihtiyacın üzerinde personel alımı yaparak ödeme güçlüğü çektiğini söyledi.

        Bazı belediye başkanlarının yerel yönetim yerine ulusal siyaset yapmaya çalıştığını belirten Laçin, "Eğer ulusal siyaset yapmak istiyorlarsa, belediyedeki görevlerini bırakıp farklı bir alanda mücadele etmeleri gerekir." dedi.

        MHP Muğla İl Başkanı Burak Demirel ise Muğla’da Cumhur İttifakı’nın birlik ve beraberlik içinde hareket ettiğini vurgulayarak, "Uzun yıllardır, genel başkanlarımızın bizlere verdiği sorumluluk çerçevesinde, ilçe başkanlarımız ve meclis üyelerimizle Muğla için çalışıyoruz." diye konuştu.

        İttifakın yerel yönetimlerde daha etkin olması adına yapılan çalışmalara değinen Demirel, "İlçelerde vatandaşlarımızın problemlerini çözmek, ittifakımızın gücünü sahada daha da artırmak için hep birlikte gayret gösteriyoruz. Bizler de MHP Muğla il başkanlığı olarak her zaman yanınızdayız." ifadelerini kullandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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