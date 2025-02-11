Profesör Orhan Tatar: Ege'de sismik aktivite 2 bine ulaştı

EGE Denizi Santorini Adası civarında meydana gelen depremlerle ilgili sismik aktivitenin yaklaşık 2 bine ulaştığını söyleyen AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, "10- 15 günden bu yana ciddi bir sismik aktivite var. Bugün itibariyle bu sismik aktivite yaklaşık 2 bine ulaştı. Bunlar içerisinde 5 ve üzerinde toplam 5 deprem var. AFAD olarak vatandaşlarımızı bilgilendirmek durumundayız" dedi.

Muğla İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü'nde Ege Denizi Santorini Adası ve çevresindeki sismik aktiviteye yönelik Olası Risk Değerlendirmesi Bölgesel Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantının ardından AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, Afetlere Müdahale Genel Müdürü Dr. Sadi Ergin, Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Prof. Dr. Nurcan Meral Özel, Prof. Dr. Ahmet Cevdet Yalçıner, Prof. Dr. Levent Gülen ve alanında uzman çok sayıda araştırmacı Bodrum'un Turgutreis Mahallesi'ne geldi. Kaymakam Çit burada yetkililere harita üzerinden bilgilendirmelerde bulundu. Bölgede incelemelerde bulunan heyet ise deprem, tsunami ve volkanik patlama ile ilgili açıklamalar yaptı.

'VATANDAŞLARIMIZIN PANİK YAPMASINA GEREK YOK'

Yaşanan son gelişmelerle ilgili bilgi veren Deprem Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, "10- 15 günden bu yana ciddi bir sismik aktivite var. Bugün itibariyle bu sismik aktivite yaklaşık 2 bine ulaştı. Bunlar içerisinde 5 ve üzerinde toplam 5 deprem var. Bunların en büyüğü de 5.2. Bu depremlerin bir bölümünü değişik kıyılarda ve değişik bölgelerde hissettik. Geçen hafta AFAD'ın koordinasyonunda bir toplantı gerçekleştirdik. Birçok bilim insanı katıldı, konu enine boyuna değerlendirildi. Olası riskler tartışıldı. Bölgelerde koordinasyon toplantıları yapma kararı aldık. Volkanik patlama ve tsunami konuları tartışıldı. Ahmet Cevdet Yalçıner hocamız ve ekibinin yaptığı modellemeler var. O modellemelerde ortaya çıkan sonuca göre olası bir tsunami durumunda kıyılarımıza en erken ulaşma süresi 1 saat. Kıyılarımızda herhangi bir yıkıcı etki yapmayacağını da söyleyebiliriz" dedi.

'FARKINDALIK FAALİYETİ YÜRÜTÜYORUZ'

Prof. Dr. Tatar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"AFAD olarak vatandaşlarımızı bilgilendirmek durumundayız. İl, ilçe planlarımızı değerlendiriyor ve farkındalık faaliyeti yürütüyoruz. Vatandaşlarımızın panik yapmasına gerek yok, devletimizin bütün organları gerekli çalışmaları yapıyor. Sosyal medyada oluşabilecek dezenformasyonlara itibar edilmemeli, resmi kanallardan yapılacak açıklamalar dikkate alınmalı. Bu toplantının devamı yarın Aydın'da yapılacak ve buradan Didim'e geçeceğiz. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ilk bilgiyi aldıktan sonra AFAD'a tsunami uyarısı yapıyor. AFAD da ihtiyaç durumunda yerel yönetimlere ve vatandaşlara Afet Yönetimi ve Karar Destek Sistemi (AYDES) üzerinden kısa mesajla, ezan sistemiyle, yerelde kurulan mobil siren sistemleriyle titreşimli mesaj yöntemleriyle bu durumu aktaracağız."