Datça'da "Karayolu Trafik Haftası" etkinliklerle kutlanıyor

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MUĞLA (AA) - Datça'da "Karayolu Trafik Haftası" etkinlikleri düzenlenen programlarla kutlanıyor.

Datça Emniyet Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen proje kapsamında, ilkokul birinci sınıf öğrencilerine, polis memuru Salih Erdem Çetiner, 700 yıllık gölge oyun geleneği olan Hacivat-Karagöz gösterisi ile trafik kuralları ve genel güvenlik bilgileri anlatıyor.

Sahnelenen oyunda, emniyet kemeri takılmasının önemi, yolun karşına nasıl geçilmesi gerektiği, polis-öğrenci ilişkileri ve genel güvenlik konuları eğlenceli şekilde aktarılıyor.

Polis memuru Çetiner, gösteri öncesi minik öğrencilere Hacivat-Karagöz oyununun tarihçesini anlattı.





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