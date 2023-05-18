Muğla'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, hakkında 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Seydikemer İlçe Jandarma Komutanlığı ile Fethiye Jandarma Suç Araştırma (JASAT) timi aranan zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda hakkında "bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" suçundan 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.Y. Cumhuriyet Mahallesi'nde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, cezaevine gönderildi.

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