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        Bodrum'da dalgıçlar deniz dibinden 20 tona yakın tonoz ve çapa çıkardı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2023 - 17:29
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        Bodrum'da dalgıçlar deniz dibinden 20 tona yakın tonoz ve çapa çıkardı
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        MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde dalgıçlar, deniz dibinden 20 tona yakın tonoz ve çapa çıkardı.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce, Gümüşlük Mahallesi'nde bulunan ve daha önceden tespiti yapılan bölgede deniz dibinde tonoz temizliği yapıldı.

        Çalışmaya, Sahil Güvenlik dalış timleri ile Bodrum Liman Başkanlığı ekipleri de katıldı.

        Vinç yardımıyla denizden çıkartılan 8 tonoz, 15 çapa, zincir ve halatın da olduğu 20 tona yakın atık bölgede bekleyen bir gemiye taşındı.

        Çalışmaları yerinde takip eden İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, denizde hiç görmek istemedikleri manzarayla karşı karşıya olduklarını söyledi.

        Çalışmalara destek verenlere teşekkür eden Saylak, şöyle konuştu:

        "Mavi Vatanın en güzel koylarından birisindeyiz. Bodrum Liman Başkanlığımız ve Bodrum İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüzün birlikte yapmış olduğu çalışmalar sonucunda, müdürlüğümüze bağlı 12 dalgıcımız ve Bodrum Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı 6 dalgıç arkadaşımız sabahtan bu yana çalışma yaptılar. Hiç görülmesini istemediğimiz manzaralar, utanç duyuyorum. Burası bir yeryüzü cenneti, bu çirkin görüntü Bodrum'a yakışıyor mu? Torunlarımızın gelecek kuşakların masmavi bu körfezde yüzebilmeleri için, yine tekneleriyle engelsiz dolaşabilmeleri için bu temizliği yapıyoruz. Her zaman söylüyorum en büyük temizlik kirletmemektir diyoruz."

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