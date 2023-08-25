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        Deniz kazasında yaralanan Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı'nın Bodrum'a getirilme görüntüleri ortaya çıktı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2023 - 13:11 Güncelleme: 25.08.2023 - 13:11
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        Deniz kazasında yaralanan Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı'nın Bodrum'a getirilme görüntüleri ortaya çıktı
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        MUĞLA (AA) - Deniz kazası geçiren Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı'nın Bodrum'a getirilme anlarına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

        Denizde geçirdikleri kaza sonucu yaralanan Sabancı çifti, deniz ambulansı ile Turgutreis Limanı'na getirildi.

        Sağlık ekiplerine teslim edilen çift, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Esas Holding'den, deniz kazası geçiren Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı'nın sağlık durumuna ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verilmişti:

        "Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı, 24 Ağustos 2023 tarihinde tatilleri sırasında bir deniz kazası geçirmiştir. Tedavileri devam etmekte olup sağlık durumları takip edilmektedir. Gelişmelerle ilgili kamuoyuna bilgi verilecektir."

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