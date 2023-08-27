Dalaman'da 2. Gürleyik İncir Festivali yapıldı
MUĞLA (AA) - Muğla'nın Dalaman ilçesinde Gürleyik İncir Festivali düzenlendi.
Dalaman Belediyesi ile Gürleyik Mahalle Muhtarlığı işbirliğinde gerçekleştirilen festivalde, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün desteğiyle köyde yetiştirilen incirler düzenlnen yarışmada jüri önüne çıktı.
Dereceye giren üç üreticinin inciri, geliri bağışlanmak üzere açık artırmayla satıldı.
Mehteran takımının gösteri yaptığı festivalde Hacivat - Karagöz oyunu sergilendi.
Festival kapsamında şarkıcı Gizem Kara konser verdi.