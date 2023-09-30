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        Muğla'daki Azmak nehrinde çevre ve dip temizliği yapıldı

        Muğla Çevre Vakfı (MUÇEV) öncülüğünde, Ula ilçesi Akyaka Mahallesi'ndeki Azmak nehrinde çevre ve dip temizliği yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2023 - 17:40 Güncelleme: 30.09.2023 - 17:48
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        Muğla'daki Azmak nehrinde çevre ve dip temizliği yapıldı
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        Muğla Çevre Vakfı (MUÇEV) öncülüğünde, Ula ilçesi Akyaka Mahallesi'ndeki Azmak nehrinde çevre ve dip temizliği yapıldı.

        Serbest Dalış Dünya Şampiyonu Cenk Devrim Ulusoy, Belgesel Yapımcısı Savaş Karakaş, Serbest Dalış Eğitmeni Oleg Gavilin, Dalış Eğitmeni Olesya Guryanova ile dalgıçların katıldığı etkinlik iki saat sürdü.

        Program sonunda araç lastiği ve plastik atıkların yoğunlukta olduğu yaklaşık 300 kilogram çöp toplandı.

        Çevre temizliği konusunda farkındalık oluşturmak için düzenlenen etkinliğe vatandaşlar da ilgi gösterdi.

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