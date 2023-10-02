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        Fethiye'de kaybolan turist için arama çalışması başlatıldı

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde kaybolan turistin bulunması için arama çalışması başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2023 - 15:40 Güncelleme: 02.10.2023 - 16:10
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        Fethiye'de kaybolan turist için arama çalışması başlatıldı
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        Muğla'nın Fethiye ilçesinde kaybolan turistin bulunması için arama çalışması başlatıldı.

        İlçeye tatile gelen Kanada uyruklu Richard Sean Taylor'un (44) Ölüdeniz Mahallesi'nde konakladığı otele dönmemesi üzerine yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye AFAD, JAK ve AKUT ekipleri yönlendirildi.

        Ölüdeniz ile Faralya Mahallesi'ndeki dağlık arazide Taylor'u aramaya başlayan ekiplerin çalışması sürüyor.

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