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        Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde orman yangını çıktı

        Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2023 - 11:00 Güncelleme: 09.10.2023 - 11:00
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        Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde orman yangını çıktı
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        Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

        Otmanlar Mahallesi Gökgedik mevkisindeki sarp arazide bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

        İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait hava araçları ve arazözler ile orman işçileri sevk edildi.

        Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışma yürütüyor.

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