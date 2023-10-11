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        Muğla'da evde çıkan yangın ormana sıçradı

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir evde çıkan ve ormana sıçrayan yangına müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2023 - 17:09 Güncelleme: 11.10.2023 - 17:17
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        Muğla'da evde çıkan yangın ormana sıçradı
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        Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir evde çıkan ve ormana sıçrayan yangına müdahale ediliyor.

        Gökçeovacık Mahallesi'ndeki bir evde belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın bitişikteki ormanlık ve zeytinlik alana sıçradı.

        İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait hava araçları ve arazözler, itfaiye ekipleri ile orman işçileri sevk edildi.

        Söndürme çalışmaları devam ediyor.

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