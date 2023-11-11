Muğla'da "Milli Ağaçlandırma Günü" etkinlikleri kapsamında binlerce fidan toprakla buluştu

Muğla'nın ilçelerinde, "Geleceğe Nefes Cumhuriyete Nefes" temasıyla Milli Ağaçlandırma Günü düzenlendi.

Bodrum Orman İşletme Müdürlüğünce, 2 yıl önce çıkan orman yangınında zarar gören Mazı Mahallesi'ndeki alanda da fidanlar toprakla buluşturuldu. Programda kızılçam, fıstıkçamı ve keçiboynuzu olmak üzere Bodrum genelinde 10 bin fidan dikildi. Fidanların dikiminin ardından can suyu verildi. Dikimin yapıldığı alana "Cumhuriyet Ormanı" adı verildi.

Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, etkinliğe katılan vatandaşlara teşekkür ederek, "2021’deki yüreğimizi yakan yangınlardan sonra Bodrum'a 2 yıl içerisinde ciddi ağaçlandırma yapıldı. Bodrum'da 7 bin hektarlık alanın çoğu ağaçlandırıldı. Ağaçlandırma çalışmalarına devam ediyoruz. Her bir ağaç nefes demektir biz bunu sağlamaya çalıştık." dedi.

Ağaçlandırmaya çocuğuyla katılan Leyla Öztürk de etkinliğe katılmanın kendisi için gurur verici olduğunu belirterek, bu tarz etkinliklerin devamını diledi.

Marmaris ilçesi, Yeşilbelde Mahallesi'nde de fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi.

Fidan dikim etkinliğine Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, Marmaris Cumhuriyet Başsavcısı Turgay Karabulut, kamu kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu üyeleri, turizm tesisleri çalışanları ve vatandaşlar katıldı.

Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yardımıyla dikilen fidanlara can suyu verildi.

Datça Emecik mahallesi Billurkent mevkiinde,12 dönümlük alana bin harnup fidanı dikimi gerçekleşti. Fidan dikim etkinliği Kaymakam Murat Atıcı tarafından başlatıldı.

Milas ilçesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü’nde fidan dikim etkinliği düzenlendi. Geçtiğimiz yaz yangında zarar gören alanda gerçekleştirilen fidan dikim etkinliğine, protokol üyeleri ve öğrenciler ile veliler katıldı.

Ormanları korumanın ve zenginleştirmenin her ferdin bir görevi olduğunu ifade eden Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü’nde, Cumhuriyetimizin 100. Yılına özel 2023 farklı yerde milyonlarca fidan dikildiğini anlattı.

Ortaca'nın Arıkbaşı Mahallesi Dipsiz mevkisinde, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde Kara servi, Kıbrıs akasyası ve Fıstık çamı gibi türlerden oluşan yüzlerce fidan toprakla buluşturuldu.

Dalaman Orman İşletme Müdür Yardımcısı Yusuf Çelik, Ortaca Orman İşletme Şefi Hasan Hüseyin Özdemir ve görevliler tarafından katılımcılara fidanların nasıl dikileceği konusunda bilgilendirme yapıldı.

Ortaca Orman İşletme Şefliği ekipleri tarafından hazırlanan alanda, Ortaca Kaymakamı Kenan Aktaş, protokol ve katılımcılar Kara servi, Kıbrıs akasyası ve Fıstık çamı fidanlarını toprakla buluşturdu, can suyu verdi.

Fidan dikiminin ardından katılımcılara, tişört, şapka, satranç takımı verildi.

Dalaman Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen alana fidan diken katılımcılar, fidanlara can suyu vermeyi ihmal etmedi.

Ormanları korumanın ve zenginleştirmenin her ferdin bir görevi olduğunu ifade eden Dalaman Kaymakamı Mesut Yakuta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde, Cumhuriyetin 100. Yılına özel 2023 farklı yerde milyonlarca fidan dikildiğini belirtti.