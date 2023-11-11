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        Milas 9. Zeytin Hasat Şenliği başladı

        Muğla'nın Milas ilçesinde bu yıl 9'uncusu düzenlenen Milas Zeytin Hasat Şenliği kortej yürüyüşüyle başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2023 - 22:22 Güncelleme: 11.11.2023 - 22:22
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        Milas 9. Zeytin Hasat Şenliği başladı
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        Muğla'nın Milas ilçesinde bu yıl 9'uncusu düzenlenen Milas Zeytin Hasat Şenliği kortej yürüyüşüyle başladı.

        İlçe merkezinde düzenlenen korteje yöresel kıyafetli kadınlar, davul zurna ve animasyon ekipleri ile vatandaşlar katıldı.

        Kortejin ardından Atapark'taki açılış töreninde, halk oyunları ekipleri yöresel oyunlar sergiledi.

        Törende konuşan Muğla Valisi İdris Akbıyık, zeytin ağaçlarının binlerce yıldır Muğla'da kök saldığını söyledi.

        Türkiye'nin dünyada zeytin ve zeytinyağı üretimi bakımından önemli bir konumunda olduğuna belirten Akbıyık, Muğla'nın ise Türkiye'de zeytin ağacı sırlamasında dördüncü kent olduğunu vurguladı.

        Muğla'da 40 binden fazla ailenin zeytincilikle geçindiğini aktaran Akbıyık, "İlimizde zeytincilik tarımsal ürünlerimizin başında gelmektedir. AB tescilleri ile Milas zeytini ve zeytinyağı önemli bir noktaya gelmiştir. İlimizde zeytinciliğin ileri noktalara getirilebilmesi için önemli çalışmalar gerçekleştirilmektedir. Bu güzel toprakların bereketini artıran çiftçilerimize teşekkür ediyorum. Hasat Şenliği bol ve bereketli olsun." diye konuştu.

        Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat da hasat şenliğine katkı sağlayanlara teşekkür ederek Milas zeytinyağının dünya mutfaklarında tanınmasından memnuniyet duyduğunu kaydetti.

        Konuşmaların ardından Ekindere Mahallesi'ndeki bir zeytin bahçesinde temsili hasat, zeytinyağı sıkımı ve tadımı yapıldı.

        Şenlikte, zeytin ve zeytinyağı ürünlerinin satışa sunulduğu stantlar katılımcılardan ilgi gördü.

        Şenlik yarın sona erecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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