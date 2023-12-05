Datça'da denizde hortum oluştu

Muğla'nın Datça ilçesinde denizde hortum meydana geldi.

Yazı Mahallesi Knidos Antik Kenti açıklarında görülen hortum yaklaşık 5 dakika sürdü.

Aslan Burnu mevkisinde oluşan hortum, herhangi zarara neden olmadan etkisini kaybetti.

Hortum, vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

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