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        Datça'da denizde hortum oluştu

        Muğla'nın Datça ilçesinde denizde hortum meydana geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2023 - 20:09 Güncelleme: 05.12.2023 - 20:09
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        Datça'da denizde hortum oluştu
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        Muğla'nın Datça ilçesinde denizde hortum meydana geldi.

        Yazı Mahallesi Knidos Antik Kenti açıklarında görülen hortum yaklaşık 5 dakika sürdü.

        Aslan Burnu mevkisinde oluşan hortum, herhangi zarara neden olmadan etkisini kaybetti.

        Hortum, vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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