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        Fatma Girik, mezarı başında anıldı

        TÜRK sinemasının usta ismi Fatma Girik, ölümünün 3'üncü yıl dönümünde, Muğla'nın Bodrum ilçesindeki mezarı başında anıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.01.2025 - 14:54 Güncelleme: 24.01.2025 - 15:00
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        Fatma Girik, mezarı başında anıldı
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        TÜRK sinemasının usta ismi Fatma Girik, ölümünün 3'üncü yıl dönümünde, Muğla'nın Bodrum ilçesindeki mezarı başında anıldı.

        Covid-19'a bağlı viral pnömoni tedavisi görürken gelişen çoklu organ yetmezliği nedeniyle, 24 Ocak 2022'de 79 yaşında hayatını kaybeden Türk sinemasının usta isimlerinden Fatma Girik, mezarı başında dualarla anıldı. Torba Mezarlığı'ndaki anma törenine, Bodrum Belediye Başkan Vekili Emel Çakaloğlu ve sevenleri katıldı. Tören sonrası Bodrum Belediyesi tarafından içecek ikramında bulunuldu.

        Bodrum Belediye Başkan Vekili Emel Çakaloğlu, programda yaptığı konuşmasında, "Vefatının 3'üncü yılında bile böyle güzel anılmak gerçekten çok güzel. Fatma Girik, sinema hayatımızda herkese öncü olacak, ışık tutan bir sanatçımız. Allah rahmet eylesin" dedi.

        Törende ayrıca, Torba Mezarlığı'nda kabirleri bulunan Memduh Ün, Girik'in annesi Münevver Ukav, Akrep Nalan ile diğer ebediyete intikal edenler de dualarla anıldı.

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