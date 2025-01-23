Muğla'da 10 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
Muğla'nın Marmaris ilçesinde hakkında 10 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde hakkında 10 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlülere yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, "Silahla tehdit, mala zarar verme ve basit yaralama" suçları olmak üzere hakkında 4 ayrı suçtan 10 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan V.D'yi (48) belirlenen adreste yakaladı.
Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.