Muğla'da 10 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Ekipler, "Silahla tehdit, mala zarar verme ve basit yaralama" suçları olmak üzere hakkında 4 ayrı suçtan 10 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan V.D'yi (48) belirlenen adreste yakaladı.

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