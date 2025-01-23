Muğla'da motosiklet kazasında yaralanan üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Özer, burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Sürücünün ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan Özer, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kazada sürücü Ömer F.T. ile yolcu olarak bulunan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi Dijital Oyun Tasarımı Bölümü öğrencisi Oğuzhan Özer (22) yaralandı.

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