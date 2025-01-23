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        Muğla'da motosiklet kazasında yaralanan üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde trafik kazasında ağır yaralanan üniversite öğrencisi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2025 - 23:46 Güncelleme: 23.01.2025 - 23:46
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        Muğla'da motosiklet kazasında yaralanan üniversite öğrencisi hayatını kaybetti
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        Muğla'nın Bodrum ilçesinde trafik kazasında ağır yaralanan üniversite öğrencisi yaşamını yitirdi.

        Eskiçeşme Mahallesi Osman Nuri Bilgin Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet devrildi.

        Kazada sürücü Ömer F.T. ile yolcu olarak bulunan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi Dijital Oyun Tasarımı Bölümü öğrencisi Oğuzhan Özer (22) yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan Özer, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

        Özer, burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Sürücünün ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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