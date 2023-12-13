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        Bodrum'da denize düşen köpek kurtarıldı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde denize düşen köpek, belediye ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2023 - 16:48 Güncelleme: 13.12.2023 - 16:52
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        Bodrum'da denize düşen köpek kurtarıldı
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        Muğla'nın Bodrum ilçesinde denize düşen köpek, belediye ekiplerince kurtarıldı.

        Torba Mahallesi'nde bir köpeğin denize düştüğü ihbarı üzerine, Bodrum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü bölgeye hareket etti. Ekipler, kara yolunun olmadığı bölgeye yaklaşık 3 kilometrelik yürüyüşün ardından ulaştı.

        Denizden çıkarılan köpek, Bodrum Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakım Merkezi'ne götürüldü.

        Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, gazetecilere, belediyenin can dostlara yönelik duyarlılığını sürdürdüğünü söyledi.

        Ekiplerin, zorlu koşullara rağmen özverili şekilde hareket ederek köpeği kurtardığını belirten Aras, "Vatandaşlarımızın duyarlı ihbarları, can dostlarımızın hayatını kurtarmamıza vesile oldu." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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