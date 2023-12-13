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        Bodrum'da çarşafa sarılı halde cesetleri bulunan Rus uyruklu anne kızın cenazeleri teslim alındı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde sarp arazide çarşafa sarılmış halde cesetleri bulunan Rus uyruklu Irina Dvizova (42) ile kızı Dayana Dvizova'nın (15) cenazeleri, yakınları tarafından teslim alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2023 - 17:47 Güncelleme: 13.12.2023 - 17:47
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        Bodrum'da çarşafa sarılı halde cesetleri bulunan Rus uyruklu anne kızın cenazeleri teslim alındı
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        Muğla'nın Bodrum ilçesinde sarp arazide çarşafa sarılmış halde cesetleri bulunan Rus uyruklu Irina Dvizova (42) ile kızı Dayana Dvizova'nın (15) cenazeleri, yakınları tarafından teslim alındı.

        Olaydan 15 gün sonra Irina Dvizova'nın büyük oğlu David Dvizova ve yakınları, uçakla Türkiye'ye geldi.

        Rusya Başkonsolosluğunun da devreye girmesiyle resmi işlemlerin ardından cenazeler, Muğla Adli Tıp Kurumundan teslim alındı.

        Anne ve kızın cenazeleri, özel cenaze aracı ile Antalya Havalimanı'na götürüldü.

        - Olay

        Bodrum’da yaşayan Irina Dvizova ile kızı Dayana'nın, İçmeler mevkisinde Tavşanburnu yolu kenarındaki dik yamaçta, 28 Kasım’da 3 metre arayla çarşafa sarılı halde cesetleri bulunmuştu. Silahla vurularak öldürüldüğü belirlenen anne kızın cinayet şüphelisinin eski eşi A.K. (46) olduğu, 5 yaşındaki oğulları M.K'yi de yanına alarak yurt dışına çıktığı tespit edilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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