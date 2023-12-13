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        Okey masasında istekalı kavga kamerada

        MUĞLA'nın Milas ilçesinde, kahvehanede okey oynayan 4 kişiden 2'si arasında kavga çıktı. Bir kişinin başından yaralandığı, ikilinin birbirlerine okey istekalarıyla vurduğu anlar, kahvehanenin güvenlik kameralarına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.12.2023 - 17:28 Güncelleme: 13.12.2023 - 17:30
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        Okey masasında istekalı kavga kamerada
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        MUĞLA'nın Milas ilçesinde, kahvehanede okey oynayan 4 kişiden 2'si arasında kavga çıktı. Bir kişinin başından yaralandığı, ikilinin birbirlerine okey istekalarıyla vurduğu anlar, kahvehanenin güvenlik kameralarına yansıdı.

        Milas´ta bir kahvehanede okey oynayan emekli dört arkadaştan biri oyunu tamamladı. Bu sırada masadaki diğer oyunculardan ikisi arasında tartışma çıktı. Oyunculardan biri diğerinin eline vurdu. Ardından okey istekalarını alan ikili birbirine vurdu. Kavga eden iki kişiden biri başına aldığı darbeyle yaralandı. Kavgayı kahvehane çalışanları ve diğer müşteriler araya girip ayırdı. O anlar kahvehanenin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Görüntülerde masadaki oyunculardan ikisi birbirlerine istekalarla vururken, diğer oyunculardan birinin masadan kalkıp uzaklaştığı, diğerinin ise hiçbir şey yokmuş gibi oturmaya devam ettiği görüldü. Olayın ardından kavga eden iki kişi polis merkezine gidip, karşılıklı şikayetçi oldu.

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