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        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2023 - 18:16 Güncelleme: 23.12.2023 - 18:16
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        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
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        Salon:Menteşe

        Hakemler:Hüseyin Çelik, Ziya Özorhon, Umut Özgün Ergün

        Çağdaş Bodrumspor: Artis 13, Can Uğur Öğüt 5, Warren 21, Alibegovıc 11, Ahmet Fatih Cantitiz 7, Melih Kurtay, Berkay Genç, Erkan Veyseloğlu 2, Moore 8, Ahmet Duverioğlu 9, Cavit Ege Havsa 7, Johnson 5,

        Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Muhaymin Mustafa 14, Mason 12, Wright 18, Berke 2, Akgündüz, Alihan Demir, Oktay Güneş, Bleijenbergh 14, İsmail Karabilen, Pecarski 8, Lomazs 12, Çağatay Özkan 2, Ragıp Berke Atar 2,

        1. Periyot: 19-29

        Devre: 36-53

        3. Periyot: 60-72

        MUĞLA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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