Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Salon:Menteşe

Hakemler:Hüseyin Çelik, Ziya Özorhon, Umut Özgün Ergün

Çağdaş Bodrumspor: Artis 13, Can Uğur Öğüt 5, Warren 21, Alibegovıc 11, Ahmet Fatih Cantitiz 7, Melih Kurtay, Berkay Genç, Erkan Veyseloğlu 2, Moore 8, Ahmet Duverioğlu 9, Cavit Ege Havsa 7, Johnson 5,

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Muhaymin Mustafa 14, Mason 12, Wright 18, Berke 2, Akgündüz, Alihan Demir, Oktay Güneş, Bleijenbergh 14, İsmail Karabilen, Pecarski 8, Lomazs 12, Çağatay Özkan 2, Ragıp Berke Atar 2,

1. Periyot: 19-29

Devre: 36-53

3. Periyot: 60-72

MUĞLA

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