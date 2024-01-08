Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Muğla'da 25 düzensiz göçmen yakalandı

        Muğla'da yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 25 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2024 - 17:35 Güncelleme: 08.01.2024 - 17:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muğla'da 25 düzensiz göçmen yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Muğla'da yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 25 düzensiz göçmen yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik ekipleri, yasa dışı göçün önlenmesi ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Milas ve Datça ilçelerinin yol kontrol noktaları ile kıyı kesimlerinde çalışma yaptı.

        Çalışmalarda, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlandıkları belirlenen 25 düzensiz göçmen yakalandı.

        Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Yine kadın cinayeti! 71 yaşındaki eşi gözaltında
        Yine kadın cinayeti! 71 yaşındaki eşi gözaltında
        Tahliye kararına uyulmadı, tekrar yandı!
        Tahliye kararına uyulmadı, tekrar yandı!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        İstanbul'da toplu ulaşıma zam
        İstanbul'da toplu ulaşıma zam
        Ender Saraç'a 22.5 yıl hapis istendi!
        Ender Saraç'a 22.5 yıl hapis istendi!
        Turkcell abonesini 'oyun'a getirdi
        Turkcell abonesini 'oyun'a getirdi
        Kahreden vinç kazasında facianın önüne geçen manevra!
        Kahreden vinç kazasında facianın önüne geçen manevra!
        Sıcak saatler! 2 transfer 2 ayrılık
        Sıcak saatler! 2 transfer 2 ayrılık
        Emekli maaş zammında gözler Kabine'de
        Emekli maaş zammında gözler Kabine'de
        81. Altın Küre ödüllerinin kırmızı halısından kareler
        81. Altın Küre ödüllerinin kırmızı halısından kareler
        Sahalara ne zaman dönecek?
        Sahalara ne zaman dönecek?
        Togg'un yeni modeli: Sedan mı, Liftback mi?
        Togg'un yeni modeli: Sedan mı, Liftback mi?
        Trump Macron'un taklidini yaptı
        Trump Macron'un taklidini yaptı
        Şimdi gözler transferde!
        Şimdi gözler transferde!
        AKOM'dan İstanbul için 2. kar uyarısı!
        AKOM'dan İstanbul için 2. kar uyarısı!
        "Icardi kadar görkemliydi"
        "Icardi kadar görkemliydi"
        10 erkekten 4’ü, 10 kadından 3’ü tehlikede! Kalbinizi ondan korumanın 3 etkili yolu
        10 erkekten 4’ü, 10 kadından 3’ü tehlikede! Kalbinizi ondan korumanın 3 etkili yolu
        "Z kuşağı ile çalışmak sinir bozucu olabiliyor"
        "Z kuşağı ile çalışmak sinir bozucu olabiliyor"
        Ömer Bolat: Elimiz piyasanın üzerinde
        Ömer Bolat: Elimiz piyasanın üzerinde
        Yüksel Uzel'in son hali
        Yüksel Uzel'in son hali

        Benzer Haberler

        Marmaris'te 15. MIYC Kış Trofesi yarışları, 20 Ocak'ta başlayacak
        Marmaris'te 15. MIYC Kış Trofesi yarışları, 20 Ocak'ta başlayacak
        Muğla'da mantar toplamak için gittiği ormanlık alanda kaybolan kişi 9 gündü...
        Muğla'da mantar toplamak için gittiği ormanlık alanda kaybolan kişi 9 gündü...
        Muğlalı okçu Hazal'dan Avrupa ve Dünya rekoru
        Muğlalı okçu Hazal'dan Avrupa ve Dünya rekoru
        'Bodrum mandalinası bahçede 5, İstanbul'da 50 liradan satılıyor'
        'Bodrum mandalinası bahçede 5, İstanbul'da 50 liradan satılıyor'
        Bodrum'da Yunanistan'ın ittiği ve tekneleri arızalanan 58 göçmen kurtarıldı
        Bodrum'da Yunanistan'ın ittiği ve tekneleri arızalanan 58 göçmen kurtarıldı
        Muğla'da sokakta bulunan felçli kedi yürüteç sayesinde özgürlüğüne kavuştu
        Muğla'da sokakta bulunan felçli kedi yürüteç sayesinde özgürlüğüne kavuştu